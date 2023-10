Grüne und SPD fordern weniger öffentlichen Streit der Ampel-Parteien

Berlin: Angesichts deutlicher Einbußen der Ampel-Parteien bei den Wahlen in Hessen und Bayern mahnen Politiker der SPD und Grünen im Bund, Streitigkeiten der Regierungsarbeit nicht mehr öffentlich auszutragen. Grünen-Chefin Lang sagte im ARD-"Morgenmagazin", es gelte jetzt, wieder mehr Vertrauen zu gewinnen. Sie sprach sich für schnelle Entscheidungen in der Migrationspolitik aus. Der stellvertretende FDP-Chef Kubicki forderte einen Kurswechsel - vor allem bei den Themen Energie und Migration. SPD-Generalsekretär Kühnert erklärte im Fernsehsender Phoenix, die Regierung habe in den vergangenen zwei Jahren viel erreicht, aber das Gefühl draußen sei ein anderes. Laut Kühnert will sich die SPD nun verstärkt der wirtschaftlichen Situation im Land widmen, die zusammen mit der Inflation Millionen Menschen bedrücke.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.10.2023 11:45 Uhr