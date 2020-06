Grüne und Linke kritisieren Konjunkturpaket

Nachrichtenarchiv - 13.06.2020 06:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Grüne und Linke im Bundestag kritisieren das geplante Konjunkturpaket der Bundesregierung als unzureichend und unausgewogen. Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt sagte in einem Zeitungsinterview, mit dem 130-Milliarden-Paket könne höchstens kurzfristig auf Sicht gefahren werden. In den kommenden Jahren müssten zusätzlich 500 Milliarden Euro in Klimaschutz, Digitalisierung und soziale Gerechtligkeit investiert werden. Der Fraktionschef der Linken, Bartsch, forderte deutlich mehr Mittel für Bildung und Familien. Dass mehr Geld in die Rüstung fließe als in diese Bereiche, könne nicht sein, so Bartsch.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.06.2020 06:45 Uhr