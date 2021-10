Grüne und FDP ziehen Zwischenbilanz der ersten Sondierungsgespräche

Nachrichtenarchiv - 06.10.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Grüne und FDP wollen am Vormittag parteiintern die ersten Sondierungsgespräche bilanzieren. Bei den Grünen kommen dazu Bundesvorstand, Parteirat und Sondierungsteam zu einer digitalen Sitzung zusammen - bei den Liberalen berät der Vorstand in Berlin über den weiteren Kurs. In den vergangenen Tagen hatten Verhandler beider Parteien getrennt mit SPD und Union über ein mögliches neues Regierungsbündnis gesprochen. Die Grünen bevorzugen bisher eine Ampel-Koalition mit SPD und FDP. Die Liberalen waren bisher eher der Union zugeneigt - welche wiederum für ein schwarz-grün-gelbes Jamaika-Bündnis wirbt. CSU-Chef Söder und der CDU-Vorsitzende Laschet bekundeten Interesse an weiteren Gesprächen. Nach FDP-Vize Vogel haben unterdessen weitere Politiker Indiskretionen beklagt. So gab auch Grünen-Geschäftsführer Kellnner der Union die Schuld daran, dass vertrauliche Gesprächsinhalte an die Medien gelangt waren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.10.2021 07:00 Uhr