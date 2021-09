Grüne und FDP vereinbaren Stillschweigen über erstes Gespräch

Nachrichtenarchiv - 29.09.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Auf dem Weg zu einer möglichen Koalition haben sich die Spitzen von Grünen und FDP zu einem ersten Vorgespräch getroffen. In Berlin kamen die beiden Grünen-Vorsitzenden Baerbock und Habeck mit FDP-Chef Lindner und Generalsekretär Wissing zusammen. Details wurden danach nicht genannt, die Vier posteten nur ein gemeinsames Foto auf Instagram. Schon im Vorfeld hieß es, man habe Stillschweigen vereinbart. Dies ist nach Ansicht der grünen Bundestags-Abgeordneten Franziska Brantner auch ein Schlüssel zum Erfolg. Nur mit Verschwiegenheit könnten ernsthafte Gespräche geführt werden, sagte die Direktkandidatin aus Heidelberg in der Früh im BR. Es gehe jetzt erst einmal darum, Gemeinsamkeiten auszuloten. Ziel sei es, den politischen Rahmen richtig zu setzen, um in Deutschland etwas voranzubringen. Am Ende, so Brantner, dürfe jedenfalls keine Koalition des kleinsten gemeinsamen Nenners herauskommen.

