Grüne und FDP unterstreichen ihre Kernforderungen

Nachrichtenarchiv - 04.10.2021 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Verhandler von Grünen und FDP haben nach den Sondierungsgesprächen gestern ihre inhaltlichen Ansprüche betont. Grünen-Geschäftsführer Kellner sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, seine Partei habe riesige Erwartungen, beim Klimaschutz voranzukommen. FDP-Generalsekretär Wissing pochte auf der Forderung der Liberalen, dass keine Steuern erhöht werden. Allerdings habe man über die Gespräche Stillschweigen vereinbart, so Wissing. Es dürfe kein Verhaken zwischen Grünen und FDP geben, sonst führe das in eine Große Koalition. Morgen wollen Grüne und Union miteinander sondieren. Mit Blick auf die Personaldiskussionen in der CDU sagte Ex-Grünen-Chef Trittin im BR, es sei spannend, wer dann für die Union sprechen wird.

Quelle: BR24 Nachrichten, 04.10.2021 09:15 Uhr