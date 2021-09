Grüne und FDP starten Parteitage

Nachrichtenarchiv - 19.09.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Grüne und FDP wollen heute mit Parteitagen noch einmal für ihre Ziele werben. Am vierstündigen Treffen der Grünen nehmen neben Kanzlerkandidatin Baerbock und Co-Parteichef Habeck auch rund 100 Delegierte teil. Im Handelsblatt sagte Baerbock, dass sie auf ein Bündnis mit der SPD setze, möglicherweise sogar in einer Zweierkonstellation. Auf dem parallel stattfindenden FDP-Parteitag will auch Parteichef Lindner seine Anhänger mobilisieren. Ziel sei es, die Grünen noch einzuholen. Für die Gespräche über Koalitionen wäre es vorteilhaft, wenn Gelb und Grün gleichauf wären, sagte er der "Bild am Sonntag".

Quelle: BR24 Nachrichten, 19.09.2021 11:00 Uhr