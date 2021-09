Grüne und FDP starten morgen in Vorsondierungen

Aiwanger verteidigt umstrittenen Tweet am Wahltag

München: Freie-Wähler-Chef Aiwanger hat seinen umstrittenen Twitter-Beitrag am Tag der Bundestagswahl verteidigt. Dem BR sagte der Vize-Ministerpräsident, es habe sich schlichtweg nicht um Exit Polls gehandelt. So bezeichnet man repräsentative Nach-Wahl-Befragungen, aus denen Meinungsforscher Prognosen erstellen. Das Bundeswahlgesetz verbietet die Veröffentlichung dieser Zahlen vor Schließung der Wahllokale. Aiwanger erklärte, er habe die Zahlen, die er am Nachmittag mit einem Wahlappell kurzzeitig getwittert hatte, von einer Person geschickt bekommen mit der Überschrift "Forschungsgruppe Wahlen". Wie die Zahlen zustande gekommen sind, sagte er nicht. Inzwischen prüft der Bundeswahlleiter den Vorgang. Die SPD-Fraktion im bayerischen Landtag will Ministerpräsident Söder in der morgigen Plenarsitzung auffordern, Aiwanger als Wirtschaftsminister zu entlassen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 28.09.2021 20:45 Uhr