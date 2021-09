Grüne und FDP sprechen über mögliche Regierungsbeteiligung

Nachrichtenarchiv - 29.09.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Am späten Abend haben Grüne und FDP ihre Vorgespräche über eine mögliche Beteiligung an der nächsten Bundesregierung begonnen. Auf Instagram erklärten die jeweiligen Parteichefs übereinstimmend, die beiden Parteien seien auf der Suche nach einer neuen Regierung. Dabei würden Gemeinsamkeiten ausgelotet und nach Brücken über Trennendes gesucht, die man bereits finde. Unterdessen hat die Grüne Jugend die eigene Parteispitze dazu aufgefordert, keine Regierung unter Führung der Union zu bilden. Der Bundessprecher der Jugendorganisation sagte in einem Interview, die Union habe 16 Jahre lang bewiesen, dass sie nicht in der Lage sei, etwas zum Besseren zu wenden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 29.09.2021 03:00 Uhr