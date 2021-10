Grüne und FDP sehen sich bei Regierungsbildung auf gutem Weg

Nachrichtenarchiv - 01.10.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Spitzen von FDP und Grünen haben die Notwendigkeit eines Aufbruchs in Deutschland betont. Nach der zweiten Sondierungsrunde der beiden Parteien sagte die Grünen-Vorsitzende Baerbock in Berlin, es brauche eine Politik für eine wirkliche Erneuerung, die sich nicht nur am kleinsten gemeinsamen Nenner ausrichte. FDP-Chef Lindner erklärte, die Menschen hätten sich gegen den Status Quo und für etwas Neues entschieden. Grüne und FDP fühlten sich gemeinsam beauftragt, das zu organisieren. Beide Parteien gaben keine inhaltlichen Details aus den Gesprächen preis. Das werde man tun, wenn es etwas zu erzählen gebe, so der Grünen-Vorsitzende Habeck. Die CSU hat unterdessen unterstrichen, zu einer Jamaika-Koalition bereit zu sein. Generalsekretär Blume sagte in München, die Positionen der Union stünden für Aufbruch, Stabilität und Nachhaltigkeit.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.10.2021 17:00 Uhr