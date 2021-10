Grüne und FDP ringen offenbar um Besetzung des Finanzministeriums

Nachrichtenarchiv - 18.10.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Am Vormittag berät die FDP, ob sie mit SPD und Grünen in Verhandlungen über eine Ampelkoalition treten will. Die FDP entscheidet als letzte der möglichen drei Koalitionäre. Parteichef Lindner hatte sich bereits deutlich für ein Ampel-Bündnis ausgesprochen. Derweil bahnt sich zwischen FDP und Grünen ein Konflikt um die Besetzung des Finanzministeriums an. Lindner sprach sich zwar gegen öffentliche Debatten über Ministerposten aus, signalisierte aber zugleich sein Interesse an dem Schlüsselressort. Bei Bild TV erklärte er, dass nicht die Stärke der Fraktionen von Grünen und Liberalen darüber entscheide, wer den nächsten Bundesfinanzminister stellt. Grünen-Co-Chef Habeck kritisierte in der ARD die Personalspekulationen. Nach seinen Worten gehört es zur Fairness, jetzt keine Diskussionen loszutreten - dadurch erhöhe man im Zweifelsfall nur die eigene Fallhöhe.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.10.2021 07:00 Uhr