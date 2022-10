Grüne und FDP rechnen mit baldigem Kompromiss im AKW-Streit

Nachrichtenarchiv - 16.10.2022 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Grüne und FDP gehen davon aus, dass der koalitions-interne Streit über längere Laufzeiten von Atomkraftwerken schnell beigelegt werden kann. Im "Ersten" sagte Grünen-Fraktionschefin Dröge, die Koalition habe sich bisher immer geeinigt. Sie sei sehr zuversichtlich, dass das wieder gelingt. FDP-Generalsekretär Djir-Sarai sagte im "Zweiten", in dieser Sitzungswoche des Bundestags müssten wichtige Entscheidungen getroffen werden, und die würden auch getroffen. Informationen der Deutschen Presseagentur zufolge will sich Kanzler Scholz schon morgen erneut mit Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck zusammensetzen. Ein Treffen heute Nachmittag war ohne Ergebnis geblieben. Die FDP will die Laufzeiten für drei Atomkraftwerke bis 2024 verlängern. Die Grünen wollen nur zwei AKW bis April kommenden Jahres in Reserve halten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.10.2022 21:00 Uhr