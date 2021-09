Grüne und FDP führen erste Gespräche

Nachrichtenarchiv - 29.09.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Spitzen von Grünen und FDP haben sich am späten Abend getroffen, um über eine mögliche gemeinsame Regierung zu sprechen. Auf einem Bild bei Instagram sind die Grünen-Chefs Baerbock und Habeck gemeinsam mit FDP-Chef Lindner und dem Generalsekretär der Liberalen, Wissing, zu sehen. Offenbar abgestimmt schrieben die vier dazu in einem kurzen Statement, sie suchten nach Gemeinsamkeiten für eine neue Regierung und würden auch welche finden. Grüne und FDP hatten angekündigt, sich vor möglichen Gesprächen mit dem Wahlsieger SPD oder der Union abzustimmen. Die Jugendorganisation der Grünen hat ihre Parteispitze aufgefordert, keine Koalition mit CDU/CSU einzugehen. Die Union habe 16 Jahre lang bewiesen, dass sie nicht in der Lage sei, etwas zum Besseren zu wenden, sagte Bundessprecher Kurz der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.09.2021 06:00 Uhr