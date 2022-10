Grüne und FDP erwarten rasche Einigung im AKW-Streit

Nachrichtenarchiv - 16.10.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im Streit der Ampel-Koalition über die weitere Nutzung von Atomkraftwerken erwarten Politiker von Grünen und FDP eine rasche Einigung. Grünen-Fraktionschefin Dröge sagte am Abend im "Ersten", die Koalition habe oft miteinander gerungen, sei aber immer in der Lage gewesen, sich zu einigen. Sie sei sehr zuversichtlich, dass das auch jetzt wieder gelinge. FDP-Generalsekretär Djir-Sarai sagte dem "Spiegel", er sei optimistisch, dass die Ampel-Koalition Anfang der Woche eine gute Lösung erzielen werde. Am Nachmittag hatte Bundeskanzler Scholz mit Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner über die AKW-Laufzeiten beraten. Ergebnisse wurden nicht bekannt. Die FDP will die drei laufenden AKW bis ins Jahr 2024 weiterlaufen lassen. Die Grünen wollen dagegen nur einen Reservebetrieb bis Mitte April kommenden Jahres - und auch nur für zwei Anlagen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.10.2022 20:00 Uhr