Grüne und FDP demonstrieren Zuversicht

Nachrichtenarchiv - 01.10.2021 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Grüne und FDP wollen gemeinsam für einen Aufbruch in Deutschland sorgen. Das haben die Spitzen der beiden Parteien nach mehrstündigen Sondierungsgesprächen betont. Bei vielen wichtigen Themen habe es über Jahre Stillstand gegeben, sagte Grünen-Chefin Baerbock. Der FDP-Vorsitzende Lindner bezeichnete die Bundestagswahl als Zäsur. Die Menschen hätten sich gegen den Status Quo entschieden. Wie der Aufbruch gelingen soll und welche Kompromisse die beiden Parteien insbesondere bei Streitthemen eingehen wollen, sagten die Politiker nicht. Übermorgen wollen erst SPD und FDP miteinander sprechen, dann Grüne und Sozialdemokraten. Die Liberalen treffen sich am Sonntagabend außerdem mit Vertretern der Union, die Grünen erst am Dienstag.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.10.2021 21:00 Uhr