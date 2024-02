Grüne und DGB lehnen Kürzungen bei Sozialleistungen ab

Berlin: In der Diskussion über Kürzungen bei Sozialleistungen bekommt Bundesfinanzminister Lindner von mehreren Seiten Gegenwind. Grünen-Fraktionschefin Haßelmann warnte vor einem Verteilungskampf. Es dürfe nicht heißen: "Rüstung oder Rente", sagte sie der "Süddeutschen Zeitung". Wenn das Sondervermögen für die Bundeswehr aufgebraucht sei, brauche es zwar weitere Investitionen, aber kein Sparen auf Kosten der Schwachen. Sie forderte stattdessen eine Reform der Schuldenbremse. Dafür sprach sich auch die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds, Fahimi, aus. Sie warnte in der "Bild" davor, in Zeiten des Umbruchs durch Spardebatten weitere soziale Verwerfungen zu provozieren. Finanzminister Lindner hatte angeregt, Sozialausgaben und Subventionen einzufrieren, um mehr Geld für die Bundeswehr zu haben. FDP-Fraktionschef Dürr verteidigte den Vorstoß: Im RBB sagte er, Deutschland müsse an seiner Verteidigungsfähigkeit und an seiner wirtschaftlichen Stärke arbeiten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.02.2024 09:45 Uhr