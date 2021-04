Grüne und CDU einigen sich auf Koalitionsverhandlungen in Baden-Württemberg

Nachrichtenarchiv - 03.04.2021 15:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stuttgart: Grüne und CDU in Baden-Württemberg haben sich bei ihrem abschließenden Sondierungsgespräch darauf verständigt, bald in Koalitionsverhandlungen einzutreten. Als Grundlage dient ein gemeinsames Papier, das bei dem Treffen beschlossen wurde. Bei der Grünen-Basis hatte es vor kurzem noch starke Zweifel an der Wiederauflage von Schwarz-Grün gegeben, Ministerpräsident Kretschmann setzte sich jedoch mit seinem Wunsch nach einer Fortsetzung der Koalition durch. Er bestätigte, dass die CDU beim Klimaschutz zu mehr Zugeständnissen bereit ist.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 03.04.2021 15:45 Uhr