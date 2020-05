Grüne und Bund Naturschutz fordern dauerhafte Stilllegung des Forschungsreaktors in Garching

Schulklasse und Lehrer in Bad Brückenau müssen in Quarantäne

Bad Brückenau: In der Stadt im Landkreis Bad Kissingen müssen eine Schulklasse und fünf Lehrer der Mittelschule wegen Corona in Quarantäne. Das teilte das Landratsamt mit. Hintergrund der Entscheidung ist, dass ein Schüler einer 9. Klasse positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Das Gesundheitsamt ordnete daher eine 14-tägige Quarantäne an. Um die Chancengleichheit zu wahren, habe man sich entschlossen, vorerst alle neunten Klassen der Mittelschule in Bad Brückenau ab morgen ausschließlich per Homeschooling zu unterrichten, hieß es. Auch seien die Abschlussprüfungen verschoben worden. Die anderen Klassen der Mittelschule werden wie geplant unterrichtet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.05.2020 18:00 Uhr