Grüne treffen sich zu Parteitag

Berlin: Die Grünen beginnen am Nachmittag mit ihrem dreitägigen digitalen Parteitag. Um die 800 Delegierte wollen bis Sonntag das Wahlprogramm für die Bundestagswahl beschließen. Es werden intensive Debatten erwartet, da rund 3.300 Änderungsanträge eingegangen sind. So fordern beispielsweise Teile der Basis einen höheren CO2-Preis als vom Vorstand beschlossen. Zudem soll Annalena Baerbock morgen als Kanzlerkandidatin bestätigt werden. In der gleichen Abstimmung sollen die Delegierten auch das Wahlkampf-Spitzenduo mit den beiden Parteichefs Baerbock und Habeck bekräftigen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 11.06.2021 14:15 Uhr