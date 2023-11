Grüne stützen Kurs der Regierung und stellen sich für Europawahl auf

Karlsruhe: Die Grünen haben ein Programm für die Europawahl mit Schwerpunkt auf Sozialstandards und Menschenrechten beschlossen. Mehrere Vorschläge, die sich gegen die Linie der Bundesregierung bei den Verhandlungen über eine Reform des Europäischen Asylsystems richteten, fanden bei den rund 800 Delegierten des Parteitags keine Mehrheit. In der Sozialpolitik wollen sich die Grünen dafür stark machen, dass die EU verbindliche Standards setzt für Löhne, die Stärkung von Gewerkschaften sowie gegen Willkür und Ausbeutung. Zudem bekennt sich die Partei in ihrem Wahlprogramm nachdrücklich zur Stärkung der Europäischen Union, fordert aber auch Reformen. So müsse die Handlungsfähigkeit der EU größer werden, indem statt geforderter Einstimmigkeit vorrangig das Mehrheitsprinzip angewandt wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.11.2023 20:00 Uhr