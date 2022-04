Grüne stimmen für Waffenlieferungen Unabhängigkeit von russischer Energie

Nachrichtenarchiv - 30.04.2022 20:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Düsseldorf: Die Grünen haben auf einem Kleinen Parteitag die Politik der Bundesregierung in wesentlichen Punkten unterstützt. Sie stimmten in Düsseldorf für die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine und die Einrichtung eines Sondervermögens für die Bundeswehr. Außerdem sprachen sie sich dafür aus, die völlige Unabhängigkeit von russischen Energielieferungen anzustreben. Nötig sei dafür, den Energieverbrauch zu senken und die vorhandene Energie effizienter zu nutzen. Kritisch sieht die Partei allerdings die weitere Finanzierung der Bundeswehr. Die Grünen lehnen es ab, das sogenannte Zwei-Prozent-Ziel der NATO im Grundgesetz festzuschreiben. Demnach müsste Deutschland jährlich zwei Prozent seiner Wirtschaftskraft für Verteidigungsausgaben einplanen. Solche festen Quoten führen nach Ansicht der Grünen nicht automatisch zu mehr Sicherheit.

