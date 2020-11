Grüne stimmen bei Parteitag über Volksentscheide und Grundeinkommen ab

Nachrichtenarchiv - 22.11.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Grünen setzen heute ihren digitalen Bundesparteitag zu einem neuen Grundsatzprogramm fort. Am letzten Tag der Beratungen stehen Abstimmungen zu Volksentscheiden und zur Sozialpolitik auf dem Programm. Dabei werden die Delegierten auch über einen Änderungsantrag abstimmen, in dem die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens gefordert wird. Die Grünen wollen sich mit ihrem neuen Grundsatzprogramm für das Wahljahr 2021 rüsten. Gestern hatten sich die Delegierten klarer als bisher zum Ziel einer Begrenzung der Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad bekannt. Außerdem wurde ein Beschluss gefasst, mit dem die Partei von der pauschalen Ablehnung der Gentechnik in der Landwirtschaft abrückte. Deren Einsatz sehen die Grünen aber weiterhin skeptisch.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.11.2020 11:00 Uhr