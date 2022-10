Grüne stimmen AKW-Reservebetrieb zu

Zahl der Toten bei türkischer Grubenexplosion steigt auf 28

Istanbul: Bei einer Explosion in einem türkischen Kohlebergwerk sind mindestens 28 Menschen ums Leben gekommen. Wie die Behörden mitteilten, wurden zahlreiche weitere Arbeiter verletzt, knapp 50 Bergleute sind noch in der Mine in über 300 Metern Tiefe eingeschlossen. Die Rettungskräfte suchen weiter, sie sind inzwischen etwa 250 Meter tief in das Bergwerk gelangt. Ausgelöst wurde die Explosion vermutlich durch Grubengas. Präsident Erdogan will den Unglücksort noch heute besuchen. Das Bergwerk liegt rund 300 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Ankara. In der Türkei kommt es immer wieder zu Grubenunglücken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.10.2022 09:00 Uhr