Grüne stehen laut Habeck vor Wahlkampf ihres Lebens

Nachrichtenarchiv - 11.06.2021 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Grünen stehen nach den Worten ihres Vorsitzenden Habeck vor dem Wahlkampf ihres Lebens. Die Grünen seien die Partei, auf die im Moment ganz Deutschland schaue, sagte Habeck am ersten Tag des weitgehend digitalen Parteitags. Seine Partei wolle die notwendigen tiefgreifenden Veränderungen so gestalten, dass die Menschen nicht überfordert werden. Dazu gehört laut Habeck, dass die Klimaschutzanstrengungen die sozialen Spannungen nicht zu groß werden lassen. Deshalb wollten die Grünen alle Einnahmen aus den höheren CO2-Preisen an die Menschen zurückgeben. Über die gesunkenen Umfragewerte sagte Habeck wörtlich: "Seit drei Wochen stehen wir im Gegenwind". Die Fehler, die gemacht worden seien, würden aber abgestellt. Die grüne Kanzlerkandidatin Baerbock hatte Nebeneinkünfte verspätet gemeldet und ihren Lebenslauf mehrere Male korrigiert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.06.2021 20:00 Uhr