Grüne stehen für Rathaus-Koalition In Nürnberg nicht zur Verfügung

Nürnberg: Die Grünen stehen für eine Rathaus-Koalition in Nürnberg nicht zur Verfügung. Das teilte der Kreisverband nach ersten Sondierungen mit. Die Grünen würden ihre Themen nicht in ausreichendem Maß wiederfinden. Der neugewählte Oberbürgermeister König von der CSU strebt nun ein Bündnis mit der SPD an - ursprünglich wollte er auch die Grünen mit ins Boot holen.

