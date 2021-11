Grüne starten Urabstimmung über Ampel-Koalition

Nachrichtenarchiv - 25.11.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach Abschluss der Verhandlungen für eine Ampelkoalition haben nun die Mitglieder der Parteien das Wort. Die Grünen wollen bereits heute eine Urabstimmung starten. Zuvor soll bekannt gegeben werden, welche Minister sie in die neue Regierung entsenden wollen. Bei SPD und FDP sind für Anfang Dezember Parteitage geplant. - Am Abend hatte der gescheiterte Unionskanzlerkandidat Laschet den potenziellen Koalitionären gratuliert. Auf Twitter lobte er die Vertraulichkeit der Verhandlungen. Das müsse auch die Union wieder lernen, so Laschet. SPD und Linke stritten unterdessen über die geplante Politik für Ostdeutschland. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig lobte den geplanten Mindestlohn von zwölf Euro und die Sicherung des Rentenniveaus als besonders wichtig für den Osten. Linksfraktionschef Bartsch vermisste dagegen die gezielte Ansiedlung von Bundeseinrichtungen in Ostdeutschland.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.11.2021 09:00 Uhr