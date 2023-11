Grüne starten Parteitag in Karlsruhe mit Debatte zur Klimapolitik

Karlsruhe: Die Grünen haben ihren viertägigen Parteitag begonnen. Unter anderem will die Partei in Karlsruhe ihr Europawahl-Programm verabschieden und die Kandidatenliste aufstellen. Spitzenkandidatin soll die EU-Parlamentarierin Reintke werden. Außerdem wollen sich die Vorsitzenden Lang und Nouripour erneut an die Grünen-Spitze wählen lassen. Erste thematische Schwerpunkte sollten Asyl und Migration sein. Doch das Karlsruher Haushaltsurteil überschattet auch den Parteitag der Regierungspartei. Neu auf der Tagesordnung ist darum zu Beginn eine Debatte unter dem Titel "Aus Verantwortung für die Menschen". Darin soll es um die Konsequenzen des Verfassungsgerichtsurteils für klimapolitische Vorhaben der Bundesregierung gehen. Ein Redner wird Wirtschaftsminister Habeck sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.11.2023 18:00 Uhr