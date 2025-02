Grüne, SPD und FDP stellen sich nach Wahlschlappe neu auf

Berlin: Einige Wahlverlierer haben unterdessen erste personelle Konsequenzen gezogen. Nach FDP-Chef Lindner kündigte auch Generalsekretär Buschmann seinen Rücktritt an. Bei der SPD strebt Noch-Kanzler Scholz in einer möglichen schwarz-roten Regierung kein Amt mehr an. Auch Fraktionschef Mützenich will ausscheiden, Parteichef Klingbeil soll seinen Posten übernehmen. Grünen-Kanzlerkandidat Habeck hat ebenfalls angekündigt, keine Führungsposition mehr zu beanspruchen

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.02.2025 00:00 Uhr