Grüne, SPD und FDP stellen sich nach Wahlschlappe neu auf

Grünen-Spitzenkandidat und Vize-Kanzler Habeck hat erklärt, nach der deutlichen Niederlage keine Führungspositionen in seiner Partei mehr anzustreben. Bei der SPD zieht sich Fraktionschef Mützenich zurück; seinen Posten übernimmt Parteichef Klingbeil. Kanzler Scholz hatte bereits gestern erklärt, dass er weder als Minister in der künftigen Regierung noch als Verhandler zur Verfügung stehe. FDP-Chef Lindner will sich nach dem Scheitern seiner Partei an der Fünf-Prozent-Hürde ganz aus der Politik zurückziehen. Als mögliche Nachfolger haben sich Partei-Vize Kubicki sowie die Europa-Abgeordnete Strack-Zimmermann ins Gespräch gebracht. Der Generalsekretär der FDP, Buschmann, kündigte seinen Rücktritt an.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.02.2025 18:15 Uhr