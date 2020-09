Grüne holen bei Stichwahlen in NRW mehrere große Städte

Düsseldorf: Zum ersten Mal stellen die Grünen in Nordrhein-Westfalen Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister. Bei der Stichwahl setzten sich Grünen-Kandidaten unter anderem in Bonn, Wuppertal und Aachen durch - der Heimatstadt von NRW-Ministerpräsident Laschet. In Dortmund konnte sich die SPD behaupten, in der Landeshauptstadt Düsseldorf siegte die CDU. In Köln, der größten Stadt in NRW, bleibt die parteilose Politikerin Reker im Amt. Insgesamt gab es in fast 130 Städten und Kreisen Stichwahlen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.09.2020 06:00 Uhr