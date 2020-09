Grüne signalisieren "Ja" zu Wirecard-Untersuchungsausschuss

Trump rechtfertigt tödliche Schüsse in Kenosha als Notwehr

Washington: US-Präsident Trump hält sich mit Kritik an Gewalt in den Reihen seiner Anhänger zurück. So nahm er einen 17-Jährigen in Schutz, der in Kenosha im Bundesstaat Wisconsin zwei Demonstranten erschossen haben soll. Trump erklärte, dieser sei in großer Not gewesen und wäre wahrscheinlich getötet worden. Trump wird heute in Kenosha erwartet. Angesichts der Unruhen in mehreren Städten der USA hat der Präsidentschaftsbewerber der Demokraten, Biden, Trump für die Ausschreitungen verantwortlich gemacht. Trump könne die Gewalt nicht stoppen, weil er sie jahrelang geschürt habe, sagte Biden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.09.2020 08:00 Uhr