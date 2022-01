Grüne setzen Parteitag mit Neuwahl der Führung fort

Nachrichtenarchiv - 29.01.2022 12:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Grünen wählen am Nachmittag auf ihrem digitalen Parteitag eine neue Doppelspitze. Zusammen mit der bisherigen Parteivize Ricarda Lang kandidiert Omid Nouripour. Im Vorfeld erklärte er, als Parteichef die Kompromisse der Ampel-Koalition besser erklären zu wollen. Als Beispiel nannte er in der ARD das Tempolimit. Obwohl man es für notwendig halte, habe man es nicht bekommen. Dafür habe man es aber geschafft, den Kohleausstieg massiv vorzuziehen. Das Tempolimit müsse spätestens in vier Jahren wieder auf den Tisch, so Nouripour. In der Nacht hatte der Parteitag einen Antrag abgelehnt, die bei den Grünen übliche Trennung von Amt und Mandat wieder stärker in der Satzung zu verankern. Demnach hätten künftig keine Abgeordneten im Vorstand sitzen dürfen, was auch Nouripour und Lang betroffen hätte.

Quelle: BR24 Nachrichten, 29.01.2022 12:15 Uhr