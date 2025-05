Grüne setzen auf Özdemir als Kretschmann-Nachfolger

Die Grünen in Baden-Württemberg wollen Cem Özdemir heute zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl küren. Die Grünen hoffen, dass der frühere Bundeslandwirtschaftsminister Nachfolger von Winfried Kretschmann wird. Kretschmann war der erste und bislang einzigen Ministerpräsident aus den Reihen der Partei, er tritt nach drei Amtszeiten nicht mehr an. In Baden-Württemberg stehen im März 2026 Wahlen an. Die Grünen treten mit dem Anspruch an, weiterhin die führende Regierungspartei zu sein, heißt es in einem Antrag für den Parteitag in Heidenheim. In de Umfragen liegen sie allerdings deutlich hinter der CDU, die Landes-Parteichef Martin Hagel als Spitzenkandidat aufgestellt hat.

