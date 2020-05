Grüne schlagen Pop-Up Radwege in München vor

FDP warnt vor Pleitewelle bei Busunternehmen

Berlin: Vor den bundesweiten Demonstrationen von Bus-Unternehmen hat die FDP vor einer Pleitewelle in der Branche gewarnt. Ihr verkehrspolitischer Sprecher Luksic sagte, der Neustart für Busreisen werde durch uneinheitliche Regelungen erschwert. So müssten theoretisch an Landesgrenzen Gäste aussteigen, da in den Bundesländern unterschiedliche Abstandsregelungen oder Personenobergrenzen gelten. Das sei für niemanden zumutbar, so Luksic. Eine Pleitewelle im Busgewerbe gefährde die Mobilität in Deutschland. In mehreren Städten wollen Bus-Unternehmen heute mit Korsos auf ihre schwierige Lage wegen der Corona-Pandemie aufmerksam machen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 27.05.2020 11:15 Uhr