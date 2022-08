Grüne schlagen Nachfolgelösung für 9-Euro-Ticket vor

Bundesregierung prüft Verzicht auf Mehrwertsteuer bei Gas-Umlage

Berlin: Nach teils massiver Kritik an der Einführung einer Gas-Umlage hat die Bundesregierung weitere Entlastungen in Aussicht gestellt. Finanzminister Lindner erklärte, er prüfe derzeit alle Möglichkeiten, um die Sonderabgabe von der Mehrwertsteuer auszunehmen. Der Bund sei jedoch an EU-Vorgaben gebunden, so der FDP-Politiker. Aus Kreisen des Finanzministeriums hieß es, das Wirtschaftsministerium habe die Umlage so ausgestaltet, dass nach europäischem Recht Mehrwertsteuer fällig wäre. Minister Habeck sprach sich im Berliner "Tagesspiegel" hingegen ebenfalls für das Streichen der Mehrwertsteuer aus. Er hoffe, dass das Finanzministerium entsprechende Wege finden werde, so der Grünen-Politiker.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.08.2022 18:00 Uhr