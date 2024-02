Grüne sagen politischen Aschermittwoch in Biberach ab

Biberach: Die Grünen haben ihre Veranstaltung zum politischen Aschermittwoch in der baden-württembergischen Stadt abgesagt. Als Grund nannte der Vorsitzende des Kreisverbands Michael Gross die aggressive Stimmung bei Demonstrationen im Umfeld der Veranstaltung. Seit dem Morgen hatten Bauern in Biberach protestiert und Straßen blockiert. Auf den Zufahrtsstraßen zur Stadthalle standen Dutzende Traktoren. Ein Polizeisprecher sagte, auf Beamte und Einsatzfahrzeuge seien Gegenstände geworfen worden. Ein Beamter wurde leicht verletzt. Die Polizei setzte Pfefferspray und Schlagstöcke ein. In Biberach sollten eigentlich neben Ministerpräsident Winfried Kretschmann auch Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir und die Bundesvorsitzende Ricarda Lang auftreten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.02.2024 13:00 Uhr