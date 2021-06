Grüne sacken im ARD-Deutschlandtrend ab

Nachrichtenarchiv - 10.06.2021 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Köln: Drei Monate vor der Bundestagswahl hat die Union den Spitzenplatz in den Umfragen zurückerobert. Das zeigt der aktuelle ARD-Deutschlandtrend. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, kämen CDU/CSU auf 28 Prozent und legten damit im Vergleich zum Mai 5 Prozentpunkte zu. Die Grünen büßen gegenüber dem Vormonat 6 Prozentpunkte ein und wären mit aktuell 20 Prozent wieder zweitstärkste Kraft. In der Kanzlerfrage liegt Unions-Kandidat Laschet an der Spitze, gefolgt von SPD-Kandidat Scholz. Grünen-Kandidatin Baerbock verliert deutlich und belegt momentan nur Rang drei. Im Ersten sagte Baerbock, sie habe für ihre Fehler schmerzlich bezahlt. Sie wolle verlorenes Vertrauen wieder zurückgewinnen und gemeinsam mit ihrer Patei das Land voran bringen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.06.2021 21:00 Uhr