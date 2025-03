Grüne reagieren zurückhaltend auf Schuldenbeschlüsse der Sondierer

Berlin: Union und SPD haben sich noch vor der Bildung einer neuen Regierung auf ein milliardenschweres Finanzpaket geeinigt. Es umfasst zwei Punkte: einerseits soll die Schuldenbremse dahingehend reformiert werden, dass sie für einen Teil der Verteidigungsausgaben künftig nicht mehr gilt. Außerdem sollen über ein Sondervermögen zusätzlich 500 Milliarden Euro in Infrastruktur investiert werden. Beide Vorhaben benötigen eine Zwei-Drittel-Mehrheit und sollen noch im alten Bundestag zur Abstimmung kommen. Dafür bräuchte es die Stimmen der Grünen oder der FDP. Die Liberalen haben jedoch bereits ihren Widerstand gegen eine Reform der Schuldenbremse signalisiert. Für die Grünen kündigte deren Fraktionschefin, Haßelmann, an, man werde sich das Paket erstmal in Ruhe anschauen. Kritisch sieht die Wirtschaftsweise Grimm das Vorhaben. Sie sagte, es sei eine extrem riskante Wette, den Reformbedarf durch Verschuldung immer weiter hinauszuschieben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.03.2025 09:00 Uhr