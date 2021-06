Grüne plädieren für Erhöhung des Spitzensteuersatzes

Nachrichtenarchiv - 13.06.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Grünen machen sich für eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes von derzeit 42 auf 48 Prozent stark. Ein Antrag für einen deutlich höheren Spitzensteuersatz von 53 Prozent scheiterte am Abend beim digitalen Bundesparteitag ebenso wie ein Vorstoß, die Schuldenbremse abzuschaffen. Zum Abschluss ihres dreitägigen Online-Parteitages befassen sich die Grünen mit der Verteidigungs- und Außenpolitik. Strittig dürfte heute die Frage sein, ob sich die Partei in ihrem Programm für die Bundestagswahl generell gegen den Einsatz von Kampfdrohnen ausspricht - also auch, wenn es um den Schutz von Bundeswehrsoldaten geht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2021 06:00 Uhr