Grüne nominieren Terry Reintke zur Spitzenkandidatin für Europawahl

Karlsruhe: Terry Reintke führt die Grünen als Spitzenkandidatin in die Europawahl im kommenden Jahr. Die Fraktionschefin der Grünen im Europaparlament erhielt auf dem Parteitag in Karlsruhe mehr als 95 Prozent der Stimmen. Die 36-Jährige kündigte an, mit aller Kraft gegen einen Rechtsruck im EU-Parlament zu kämpfen. Außerdem forderte sie humanitäre Mindeststandards im Europäischen Asylrecht. Die Grünen setzen ihren Parteitag heute Vormittag mit Debatten über das Europawahlprogramm fort.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.11.2023 05:00 Uhr