Grüne melden Interesse an Finanzministerium an

Berlin: Grünen-Ko-Chefin Baerbock hat klar gestellt, dass ihre Partei in einer Regierung Interesse am Finanzministerium hat. Die Grünen wollten gestalten und deshalb gerne das Finanzministerium besetzen, so Baerbock am Abend im ZDF. Die FDP wolle dies auch, weshalb die drei Ampel-Parteien dies gemeinsam besprechen müssten. Es sei auch logisch, so Baerbock, dass sie Ko-Parteichef Habeck für den besseren Finanzminister als FDP-Chef Lindner halte. Dieser wiederum erklärte, über Ressorts sei noch nicht gesprochen worden. SPD, Grüne und FDP hatten am Nachmittag ihre erste Runde der Koalitionsgespräche beendet. Zum Auftakt hieß es, die Ampel-Regierung solle schon in der zweiten Dezemberwoche stehen. Nach den Worten von SPD-Generalsekretär Klingbeil beginnen am kommenden Mittwoch die Beratungen der 22 Arbeitsgruppen, Ende November soll der Koalitionsvertrag dann fertig sein.

