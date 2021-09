Grüne machen wohl bei Wahl zum Abgeordnetenhaus das Rennen

Nachrichtenarchiv - 26.09.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus haben überraschend die Grünen mit 23,5 Prozent die meisten Stimmen bekommen. Die SPD kommt laut der ersten Prognose auf 21,5 Prozent, gefolgt von der CDU mit 15 Prozent. In Berlin ist neben dem Abgeordnetenhaus auch die Bezirksverordnetenversammlung neu gewählt worden. Außerdem stand der Volksentscheid zur Enteignung großer Immobilienbetriebe zur Abstimmung. Neben den Wahlen fand heute auch der Berlin-Marathon statt , was in der Stadt zu zahlreichen Staus führte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.09.2021 18:00 Uhr