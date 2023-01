Grüne machen Druck auf Vekehrsminister Wissing beim Klimaschutz

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: in der Nacht verbreitet stark bewölkt, Tiefstwerte 0 bis -7 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht viele Wolken, in den Alpen meist klar. Tiefstwerte zwischen 0 und -7 Grad. Tagsüber bewölkt, vereinzelt fällt Schnee. Am Freitag ähnlich. Am Samstag wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Tagsüber Werte um den Gefrierpunkt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.01.2023 19:45 Uhr