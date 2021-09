Grüne lehnen Hilfe für Taliban ab

Nachrichtenarchiv - 06.09.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der außenpolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Nouripour, kritisiert, dass Außenminister Maas den Taliban unter bestimmten Bedingungen Entwicklungshilfe in Aussicht stellt. Die Taliban zeigten tagtäglich, dass sie sich nicht an Absprachen halten, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Entwicklungszusammenarbeit anzubieten und darauf zu hoffen, dass die Taliban damit verknüpfte Bedingungen erfüllten, sei naiv, so Nouripour. Maas hatte verlangt, dass die zukünftige Regierung in Afghanistan nicht nur aus Taliban bestehen darf und grundlegende Menschen- und Frauenrechte wahren muss. Die Wehrbeauftragte des Bundestages, Högl, plädiert derweil für eine Ehrung der am Evakuierungseinsatz in Afghanistan beteiligten Bundeswehr-Soldaten. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte sie, sie habe sich bei Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer dafür eingesetzt. Man könne sehr stolz sein auf das, was da geleistet wurde.

Quelle: BR24 Nachrichten, 06.09.2021 03:00 Uhr