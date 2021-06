Grüne lehnen bewaffnete Drohnen für die Bundeswehr nicht mehr pauschal ab

Nachrichtenarchiv - 13.06.2021 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Grünen lehnen die Beschaffung bewaffneter Drohnen für die Bundeswehr nicht mehr kategorisch ab. Auf ihrem Online-Parteitag haben die Delegierten entschieden, dass diese Systeme Streitkräfte in Einsatzgebieten in gewissen Situationen besser schützen könnten. Daher müsse klar gemacht werden, für welche Szenarien die Drohnen überhaupt vorgesehen sind, bevor über ihre Beschaffung entschieden werden könne, heißt es nun in dem Beschluss. Ein Antrag, bewaffnete Drohnen weiter pauschal abzulehnen, unterlag in der Abstimmung sehr knapp mit 343 zu 347 Stimmen. Zum Abschluss ihres Parteitags beschäftigen sich die Grünen heute mit außenpolitischen Themen. Gegenüber Russland und China will die Partei einen eher kritischen Kurs fahren. Zuvor hatte die belarussische Oppositionsführerin Tichanowskaja als Gastrednerin bei der Veranstaltung gesprochen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2021 14:00 Uhr