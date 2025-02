Grüne lehnen Abschiebe-Verhandlungen mit Taliban ab

Berlin: Die Grünen lehnen die Forderung von CSU-Chef Söder ab, mit den Taliban über Abschiebungen nach Afghanistan zu verhandeln. Die Innenpolitikerin Kaddor sagte der "Rheinischen Post", statt das menschenverachtende Taliban-Regime diplomatisch aufzuwerten, solle Deutschland massiv in Prävention investieren. Die meisten der islamistisch motivierten Täter hätten sich erst hierzulande radikalisiert, so Kaddor weiter. Auch Außenministerin Baerbock hatte sich gegen Verhandlungen ausgesprochen: Im Ersten sagte die Grünen-Politikerin, alle müssten noch mal gründlich nachdenken, ob es wirklich dem Schutz Deutschlands diene, mit Radikalislamisten zu verhandeln. - Söder hatte nach dem Anschlag eines Afghanen in München im BR-"Sonntags-Stammtisch" gefordert, man müsse mit den Taliban verhandeln. In Bayern gebe es unter den ausreisepflichtigen Afghanen fast 200 schwere Straftäter, die man zurückführen wolle, was aktuell aber nicht möglich sei.

