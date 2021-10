Grüne legen Kurs für weitere Sondierungen fest

Nachrichtenarchiv - 02.10.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Grünen kommen am Vormittag zu einem Kleinen Parteitag zusammen. Bei dem Treffen wollen die etwa 100 Delegierten den weitere Kurs in den Gesprächen über eine Regierungsbildung erörtern. Sie sollen auch die engere Sondierungsgruppe um die Parteichefs Baerbock und Habeck beauftragen, die die Gespräche führen sollen. Mit der FDP haben die Grünen bereits erste Sondierungsgespräche geführt. Morgen und in der kommenden Woche verhandeln Grüne und FDP jeweils getrennt mit SPD und Union. Die SPD strebt eine rot-grün-gelbe Ampel-Koalition an. CDU und CSU haben mitgeteilt, dass sie auch für eine schwarz-grün-gelbe Jamaika-Koalition zur Verfügung stünden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 02.10.2021 05:00 Uhr