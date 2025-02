Grüne legen eigenen Zehn-Punkte-Plan zur Migration vor

Berlin: In der Migrationsdebatte haben die Grünen einen eigenen Zehn-Punkte-Plan vorgelegt. Unter anderem sollen Haftbefehle gegen Islamisten und Gefährder schnellstmöglich vollstreckt und die Sicherheitsbehörden mit mehr Befugnissen ausgestattet werden. Ausländische Gefährder wollen die Grünen abschieben. Der "Bild"-Zeitung sagte Kanzlerkandidat Habeck, seine Partei sei durchaus zu schärferen Maßnahmen in der Sicherheitspolitik bereit. Diese müssten aber unter Demokraten verhandelt werden - und nicht mit Rechtsextremisten. Grünen-Co-Chefin Brantner sagte, man setze auf europäische Lösungen und sei deshalb gegen Zurückweisungen an den deutschen Grenzen. - Die Grünen verzeichnen seit den umstrittenen Abstimmungen vergangene Woche einen großen Zulauf. Nach Angaben der Geschäftsführung gingen innerhalb von fünf Tagen 5.000 Mitgliedsanträge ein; das sei ein neuer Rekord.

