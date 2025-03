Grüne lassen Zustimmung zum Finanzpaket von Union und SPD offen:

Berlin: Die Grünen lassen ihre Zustimmung zum Finanzpaket von Union und SPD offen. Co-Fraktionschefin Dröge sagte in Berlin, die Grünen hätten eine Reihe von Fragen. So fehle beispielsweise der Klimaschutz in den Plänen der Sondierungspartner. Der derzeitige Bundestag wird die Reform der Schuldenbremse mit Blick auf die Verteidigungsausgaben und das 500-Milliarden-Sondervermögen für die Infrastrukturnach Angaben aus Parlamentskreisen voraussichtlich am 13. und 17. März beraten und beschließen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.03.2025 18:45 Uhr