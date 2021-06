Grüne küren Annalena Baerbock zur Kanzlerkandidatin

Nachrichtenarchiv - 12.06.2021 15:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Grünen haben Annalena Baerbock am Nachmittag offiziell zur Kanzlerkandidatin für die Bundestagswahl im Herbst gekürt. Die Delegierten sprachen sich mit 98,5 Prozent der Stimmen für sie aus. Gleichzeitig stimmten die Parteitags-Teilnehmer für Baerbock und Robert Habeck als Spitzenduo im Wahlkampf. Zur Stunde hält Baerbock eine Rede, bei der sie die Partei weiter auf die Wahl im September einschwören will. Zuvor hatten sich die Delegierten unter anderem mit dem Wahlprogramm der Grünen beschäftigt und zum Beispiel für höhere Sozialstandards gestimmt. So sollen die Regelsätze bei Hartz IV um mindestens 50 Euro im Monat steigen, wenn die Grünen Teil einer neuen Bundesregierung werden. Außerdem fordern die Grünen in ihrem Wahlprogramm einen Mindestlohn von 12 Euro. Bei den meisten Abstimmungen folgten die Delegierten dabei den Vorschlägen des Parteivorstands. Maximalforderungen der Parteibasis konnten sich bei verschiedenen Punkten nicht durchsetzen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.06.2021 15:45 Uhr