Grüne kritisieren Wissings Drohung mit Fahrverboten

Berlin: In der Ampel-Koalition ist der Streit über die Reform des Klimaschutzgesetzes eskaliert. Die stellvertretende Grünen-Fraktionschefin Verlinden wies Aussagen von Bundesverkehrsminister Wissing zu drohenden Fahrverboten zurück. Der FDP-Politiker hatte mit bundesweiten Fahrverboten an den Wochenenden ab Sommer gedroht, wenn die Reform nicht spätestens Mitte Juli in Kraft tritt. Anders seien die bestehenden Zielvorgaben für den CO-2-Ausstoß nicht zu erreichen, so Wissing. Verlinden sagte dazu wörtlich: "Diese Behauptung ist schlichtweg falsch". Die Grünen-Politikerin brachte erneut ein Tempolimit auf Autobahnen ins Spiel. Das lehnt die FDP allerdings ab.

